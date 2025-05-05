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Врач перечислил неочевидные признаки болезни Паркинсона

Невролог Мартынов: мелкий почерк и тремор могут указывать на болезнь Паркинсона
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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

Врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости перечислил неочевидные симптомы, которые могут сигнализировать о развитии болезни Паркинсона. Среди них — снижение обоняния, хронические запоры, нарушения сна и беспричинная депрессия.

«Позже могут добавиться дрожь в состоянии покоя, чаще в одной руке, замедленность движений, «деревянность» мимики и уменьшение размера почерка», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что игнорировать эти «звоночки» опасно.

«Ранняя диагностика и своевременная терапия способны значительно замедлить прогрессирование заболевания», — пояснил врач.

4 мая сообщалось, что ученые из Корейского института передовых технологий совместно с коллегами из Великобритании установили, что сбой в редактировании РНК может играть ключевую роль в развитии болезни Паркинсона.

В конце апреля ученые из Фуданьского университета и Шанхайского университета традиционной китайской медицины разработали новые вещества для медицинской диагностики, которые позволяют на ранней стадии обнаруживать болезнь Паркинсона и похожие заболевания мозга.

Ранее была раскрыта роль сна в механизмах памяти.

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