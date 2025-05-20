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Врач рассказала, как распознать дефицит витамина D в организме

Врач Атаманова: слабость может говорить о дефиците витамина D
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Depositphotos

Слабость, быстрая утомляемость, частые простудные заболевания могут сигнализировать о наличии дефицита витамина D в организме. Об этом kp.ru рассказала эксперт по доказательной медицине, врач-эндокринолог, диетолог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Юлия Атаманова.

По ее словам, часто у пациентов встречается «молчаливый», то есть скрытый дефицит.

«Человек никак его не чувствует, а в организме идут негативные изменения. Самое опасное последствие нехватки витамина D — удар по здоровью костей. Со временем у людей развивается остеопороз. Он может вызывать повышенную хрупкость и ломкость всех костей, включая позвоночник и шейку бедра», — предупредила Атаманова.

Врач добавила, что с нехваткой этого витамина чаще всего сталкиваются те, кто в светлое время суток находятся в рабочих помещениях, автомобильных пробках и общественном транспорте. Кроме того, в группе риска пожилые люди, пациенты с заболеваниями органов пищеварения, а также с лишним весом.

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого говорила, что хроническая усталость — это не болезнь, а сигнал организма об острой нехватке витаминов и микроэлементов. К примеру, витамин D влияет на уровень энергии и настроение, при дефиците железа человек испытывает постоянную сонливость.

Ранее врач оценила пользу витаминных капельниц и уколов.

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