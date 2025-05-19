Врач оценила пользу витаминных капельниц и уколов

Витаминные капельницы и витаминные уколы могут навредить здоровью, поэтому перед этими процедурами важно проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы определить уровень витаминов в крови. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, гипервитаминоз может нанести вред организму, поэтому принимать витамины при отсутствии дефицита не стоит. Если же специалист назначил курс витаминов после проведения анализов, такие процедуры могут быть полезны, уточнила Беляева.

«В идеале мы должны витамины максимально получать с пищей, из продуктов питания. Это могут быть и фрукты, и рыба, богатая жирами, и витамин B из черного хлеба, в достаточно количестве, то есть в балансе. То есть, по-хорошему, мы должны правильно питаться, отдыхать достаточно, чтобы у нас все витамины в нормальном балансе находились», — сказала она.

Диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева до этого говорила, что хроническая усталость — это не болезнь, а сигнал организма об острой нехватке витаминов и микроэлементов. К примеру, витамин D влияет на уровень энергии и настроение, при дефиците железа человек испытывает постоянную сонливость, объяснила специалист.

Ранее был назван неочевидный способ избежать дефицита витамина D зимой.