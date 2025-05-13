Диетолог назвала главную причину хронической усталости

Хроническая усталость — это не болезнь, а сигнал организма об острой нехватке витаминов и микроэлементов. Об этом в интервью РИАМО сообщила диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева. К примеру, витамин D влияет на уровень энергии и настроение, при дефиците железа человек испытывает постоянную сонливость, а нехватка магния приводит к раздражительности, бессоннице и хроническому напряжению, объяснила специалист.

«Хроническая усталость — это не «особенность характера», не «ленивость» и не просто стресс. Это крик организма о помощи. Когда мы восполняем дефициты и устраняем причины их появления, к человеку возвращаются силы, свет в глазах и желание жить. И это лучшее доказательство того, что здоровье — это база для всего», — подчеркнула Стародубцева.

При этом, по ее словам, дефициты в организме не получится компенсировать покупкой БАДов. Сперва нужно провести диагностику, выяснить первопричины нехватки питательных веществ, и только потом восполнять, скорректировав рацион питания, наладив режим сна и подобрав нутрицевтики.

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина до этого предупреждала, что самолечение БАДами и витаминами без адекватного врачебного контроля может привести к опасной ситуации для здоровья.

Она пояснила, что убеждение в необходимости принимать витамины всю жизнь на постоянной основе является ошибочным, поскольку они нужны только тогда, когда очевиден дисвитаминоз или дефицит.

Ранее ученый рассказал, сколько нужно пить витамина D для достижения эффекта.