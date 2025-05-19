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Возбуждено уголовное дело по факту массовой драки в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Махачкале
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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Махачкале по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по республике.

В ближайшее время в отношении участников драки будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы, говорится в сообщении.

Первая драка произошла 16 мая на площади имени Ленина, где были задержаны 12 человек. На следующий день новые группы подростков собрались в нескольких точках города, включая улицу Каммаева. Там полиция задержала еще 55 человек.

МВД утверждает, что стычки носили организованный характер: подростки заранее формировали группы и выбирали места для встречи. Основным каналом коммуникации были соцсети и мессенджеры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Махачкалы прокомментировал драку подростков в городе.

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