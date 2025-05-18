Глава Махачкалы прокомментировал драку подростков в городе

Умавов: служебное расследование организовано в связи с дракой в Махачкале

Администрация Махачкалы организовала служебное расследование в связи с массовой дракой подростков в городе. Об этом рассказал мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что городские службы примут исчерпывающие меры для обеспечения правопорядка. Конкретные указания для взаимодействия с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение детей школьного возраста в подобные действия, были даны столичному Управлению образования.

Мэр города также призвал родителей, педагогов, тренеров и граждан усилить контроль за подростками и уделять больше внимания их воспитанию.

До этого руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов заявил, что силовики в Дагестане задержали зачинщиков конфликта между подростками в Махачкале.

Также Следственный комитет России организовал проверку по факту массовой драки подростков в Махачкале. В городе подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк.

Ранее суд арестовал подростков, избивших сверстника за внешний вид.