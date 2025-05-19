После драк в Махачкале задержаны десятки подростков. Их родителям грозят мелкие штрафы

Полиция Махачкалы задержала 67 несовершеннолетних после массовых драк, произошедших 16 и 17 мая в разных районах города. Подростки координировали действия через мессенджеры и социальные сети. Правоохранительные органы возбудили административные дела в отношении участников стычек и их родителей. Следственный комитет начал проверку.

Первая драка произошла 16 мая на площади имени Ленина, где были задержаны 12 человек. На следующий день новые группы подростков собрались в нескольких точках города, включая улицу Каммаева. Там полиция задержала еще 55 человек.

МВД утверждает, что стычки носили организованный характер: подростки заранее формировали группы и выбирали места для встречи. Основным каналом коммуникации были соцсети и мессенджеры.

О причинах конфликтов полиция не сообщает. Местные журналисты со ссылкой на источники сообщают, что возможной причиной конфликта могла стать ссора между двумя группами подростков после спортивных соревнований. Однако подтверждения этой версии пока нет.

Наказания

Из 67 задержанных 18 привлечены к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По ней предусматривается штраф до 300 тыс. руб. или арест до 15 суток.

В отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Максимальное наказание — штраф 500 руб.

Большинство задержанных — школьники. Остальных ищут.

Реакция властей

18 мая полиция задержали предполагаемых организаторов драк. Следственный комитет начал доследственную проверку. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Дагестану Динару Беляеву доложить о ходе разбирательства и представить обстоятельства происшествия.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил о необходимости усиления профилактической работы в школах, а также повышения контроля за поведением подростков. По его словам, в городе будет проведена служебная проверка, а также расширено взаимодействие между системой образования и правоохранительными органами.