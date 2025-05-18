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В Госдуме объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

Депутат Якубовский: индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит 11,9%
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Виталий Белоусов/РИА Новости

С 1 июля 2025 года в России запланировано повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги —  средний рост по стране составит 11,9%, однако в некоторых регионах подорожание может оказаться выше. Об этом сообщил РИА Новости член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, индексация носит плановый характер и связана с необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры. Он пояснил, что значительная часть коммунальных сетей в стране давно требует модернизации, а поступающие средства позволят проводить необходимые ремонты и улучшать качество обслуживания.

Предстоящее изменение тарифов уже внесено в планы региональных властей, и в ближайшие месяцы гражданам начнут направлять обновленные квитанции.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь также отмечал, что тарифы на ЖКУ в 2025 году резко выросли из-за новой структуры расчетов. Так, в декабре данные с приборов учета снимаются раньше срока, например, в середине месяца. Из-за этого в январской квитанции учитывается более длинный период, включая конец декабря и большую часть января.

Ранее Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ.

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