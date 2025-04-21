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Путин назвал последствия несвоевременной индексации тарифов ЖКХ

Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), назвав ее ударом по карману россиян. Об этом пишет РИА Новости.

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ. — прим. ред.) потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — сказал Путин.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что тарифы на ЖКУ в 2025 году резко выросли из-за новой структуры расчетов. Так, в декабре данные с приборов учета снимаются раньше срока, например, в середине месяца. Из-за этого в январской квитанции учитывается более длинный период, включая конец декабря и большую часть января.

Ранее стало известно, как в России изменилось число должников за ЖКУ.

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