Эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru, почему резко выросли тарифы жилищно-коммунальных услуг в 2025 году.

По его словам, в декабре данные с приборов учета снимаются раньше срока, например, в середине месяца.

«Это приводит к тому, что в январской квитанции учитывается более длинный период, включая конец декабря и большую часть января. Таким образом, оплачиваемый срок может составлять до 40–45 дней, что автоматически увеличивает сумму платежей», — поделился Бондарь.

Также в некоторых регионах РФ начали действовать региональные индексации — где-то подорожал капремонт, где-то содержание жилых помещений. Например, в Москве с января 2025 года плата за капремонт выросла на 15%.

До этого генеральный директор Центра энергоэффективности «21 век» Игорь Башмаков рассказывал, что установка однорычажных шаровых кранов поможет расходовать меньше воды дома и сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ).

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