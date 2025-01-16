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Россиянам рассказали о двукратном увеличении пеней за долги по ЖКУ

В России в два раза увеличились пени за долги по ЖКУ
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».

Там заявили, что изменения связаны с тем, что с января закончилось действие старого постановления правительства РФ, согласно которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок и расчет осуществлялся по ключевой ставке Центрального банка России — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Специалисты рекомендуют гражданам своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать начисления пеней и дополнительных финансовых затрат. Это необходимо делать до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.

Как пояснили в пресс-службе, по закону пени за неоплату ЖКУ начисляются с 31-го по 90-й день просрочки платежа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. С 91-го дня просрочки размер пени увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования.

Ранее в Госдуме рассказали, как избавиться от долгов по ЖКУ.

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