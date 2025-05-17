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В Москве стартовал весенний велофестиваль

Заммэра Москвы Ликсутов открыл велофестиваль в столице
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Shutterstock/Pixel-Shot

В Москве дан старт весеннему велофестивалю. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В столице начался массовый велопробег. Маршрут участников протянется на 16 километров по Садовому кольцу. Это мероприятие привлекло тысячи поклонников велосипедного спорта. Во главе колонны — заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития промышленности, Максим Ликсутов.

«Сегодня у нас большой праздник - начало велосезона, хотя он, конечно, уже достаточно давно начался. Десятый велофестиваль, который мы проводим в Москве», — заявил Ликсутов представителям прессы.

До этого сообщалось, что Сбер проведет «Зеленый марафон» 31 мая в 60 городах России. Первый зампред правления регулятора Александр Ведяхин отметил, что на данный момент «Зеленый марафон» является одним из наиболее масштабных легкоатлетических мероприятий в России, а также занимает лидирующие позиции среди благотворительных и экологических инициатив страны.

Ранее сообщалось, что оперный певец из Узбекистана два месяца ехал на парад Победы на велосипеде.

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