В Москве стартовал весенний велофестиваль

В Москве дан старт весеннему велофестивалю. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В столице начался массовый велопробег. Маршрут участников протянется на 16 километров по Садовому кольцу. Это мероприятие привлекло тысячи поклонников велосипедного спорта. Во главе колонны — заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития промышленности, Максим Ликсутов.

«Сегодня у нас большой праздник - начало велосезона, хотя он, конечно, уже достаточно давно начался. Десятый велофестиваль, который мы проводим в Москве», — заявил Ликсутов представителям прессы.

До этого сообщалось, что Сбер проведет «Зеленый марафон» 31 мая в 60 городах России. Первый зампред правления регулятора Александр Ведяхин отметил, что на данный момент «Зеленый марафон» является одним из наиболее масштабных легкоатлетических мероприятий в России, а также занимает лидирующие позиции среди благотворительных и экологических инициатив страны.

Ранее сообщалось, что оперный певец из Узбекистана два месяца ехал на парад Победы на велосипеде.