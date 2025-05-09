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Оперный певец из Узбекистана два месяца ехал на парад Победы на велосипеде

Певец Шеров приехал на парад Победы в Москву из Узбекистана на велосипеде
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Оперный певец и путешественник из Узбекистана Хурсанд Шеров приехал в Москву на парад Победы на велосипеде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам 67-летнего Шерова, около 4 тысяч километров он преодолел за 2 месяца. Артист выехал с Ферганской долины в Узбекистане, а после через Казахстан добрался до России.

Шеров подчеркнул, для него счастье — отдать дань предкам на Красной площади.

«Моя победа — я приехал за два месяца, носил с собой [фотографии] своих героев, в том числе своего дядю, Шерова Рустама. Эта военная тематика — девятый велопробег, но восемь велопробегов я посвятил великому Муслиму Магомаеву», — признался он.

Сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу и голливудского актера Стивена Сигала также заметили на параде Победы на Красной площади в Москве. Кроме того, мероприятие посетил народный артист России Владимир Машков и другие отечественные знаменитости.

Ранее стало известно, что солдаты спели «Группу крови» Виктора Цоя на Красной площади.

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