«Зеленый марафон» Сбера объединил более миллиона участников за время проведения

На сегодняшний день «Зеленый марафон» стал одним из крупнейших легкоатлетических состязаний в России, а также одним из ведущих благотворительных и экологических проектов в стране. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, акция сочетает в себе спортивную, экологическую и социальную составляющие. Ведяхин напомнил, что проект стартовал в 2012 году в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Так, за время существования акции в ней приняли участие более миллиона человек, а также было высажено более 200 тыс. деревьев.

«В 2012 году бежало 30 тыс. человек, а в 2024-м — уже 280 тыс. За все время проведения «Зеленого марафона» его пробежали более миллиона раз: кто-то однажды, кто-то несколько раз, а кто-то бежит каждый год и уже преодолел планку в 10 забегов», — отметил первый зампред правления Сбера.

Ведяхин напомнил, что с 2021 года марафон проходит под слоганом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?». Также он объяснил, что логотип в виде бегущего человека символизирует движение к позитивным изменениям и внимание к экологии. В этом году забег состоится 31 мая в 60 городах России.

Кроме того, первый зампред правления Сбера рассказал о том, что благотворительная составляющая проекта направлена на помощь детям.

«Уже три года подряд мы отправляем наши регистрационные взносы в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» для поддержки детей с опытом сиротства и особенностями ментального развития», — пояснил Ведяхин.

Он напомнил, что в прошлом году удалось собрать 27 млн рублей, при этом банк удваивает взнос каждого участника.