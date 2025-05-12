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В Дагестане ребенок упал в реку и пропал

В Цунтинском районе Дагестана четырехлетний мальчик упал в реку, его ищут
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Цунтинском районе Дагестана четырехлетний мальчик упал в реку. Спасатели и местное население продолжают поиски ребенка, сообщили ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Бежта.

«В поисковой операции участвовали 6 спасателей МЧС, 30 сотрудников полиции и 70 местных жителей. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, мальчик упал в реку с моста. По данным журналистов, ребенок катался на велосипеде. Они заявили, что в ходе поисков удалось найти только это транспортное средство. Поиски с наступлением темноты были приостановлены, они будут продолжены утром.

До этого сообщалось, что в Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу. Несовершеннолетняя находилась в розыске с сентября 2022 года, 15-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка. Девочку искали два года, после очередного объявления о поиске ребенка в полицию обратился житель Москаленского района области и сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры собирались удочерить девочку и заботились о ней.

Ранее в Москве семилетний мальчик уехал от мамы на самокате и пропал.

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