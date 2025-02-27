В Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу

В Омской области сбежавшая из дома школьница два года жила в другой семье

В Омской области завершены поиски несовершеннолетней, которая ушла из дома два года назад, девушку обнаружили в семье жителей Москаленского района. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Несовершеннолетняя находилась в розыске с сентября 2022 года, 15-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка. Девочку искали два года, после очередного объявления о поиске ребенка, в полицию обратился житель Москаленского района области и сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры собирались удочерить девочку и заботились о ней.

По данным «НГС», причиной побега школьницы могли стать напряженные отношения с сожителем матери.

До этого сообщалось, что в Самарской области школьник обиделся на родителей, сбежал из дома и едва не замерз. Мальчика, бредущего по обочине дороги, заметили инспекторы дорожно-патрульной службы. Сотрудники полиции остановили и посадили замерзшего ребенка в служебный автомобиль. На вопрос о том, как он оказался так далеко от дома, тот ответил, что поругался с родителями, решил погулять и заблудился. Госавтоинспекторы привезли школьника в отдел полиции, вызвали медиков и передали его инспекторам по делам несовершеннолетних.

Ранее босая пенсионерка сбежала через окно из пансионата в Петербурге.