Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу

В Омской области сбежавшая из дома школьница два года жила в другой семье
close
Pixabay

В Омской области завершены поиски несовершеннолетней, которая ушла из дома два года назад, девушку обнаружили в семье жителей Москаленского района. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Несовершеннолетняя находилась в розыске с сентября 2022 года, 15-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка. Девочку искали два года, после очередного объявления о поиске ребенка, в полицию обратился житель Москаленского района области и сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры собирались удочерить девочку и заботились о ней.

По данным «НГС», причиной побега школьницы могли стать напряженные отношения с сожителем матери.

До этого сообщалось, что в Самарской области школьник обиделся на родителей, сбежал из дома и едва не замерз. Мальчика, бредущего по обочине дороги, заметили инспекторы дорожно-патрульной службы. Сотрудники полиции остановили и посадили замерзшего ребенка в служебный автомобиль. На вопрос о том, как он оказался так далеко от дома, тот ответил, что поругался с родителями, решил погулять и заблудился. Госавтоинспекторы привезли школьника в отдел полиции, вызвали медиков и передали его инспекторам по делам несовершеннолетних.

Ранее босая пенсионерка сбежала через окно из пансионата в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами