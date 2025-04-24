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В Москве семилетний мальчик уехал в школу на самокате и пропал

«Осторожно, Москва»: в Москве 600 человек ищут пропавшего ребенка
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Нина Зотина/РИА Новости

В Обручевском районе столицы волонтеры и полиция ищут семилетнего мальчика, который пропал по дороге в школу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ребенок пропал 24 апреля. Рано утром мальчик вышел из дома вместе с матерью. Женщина пошла в одну сторону, сын на самокате — в другую. С тех пор местонахождение несовершеннолетнего неизвестно.

Ребенка ищут более 600 волонтеров и сотрудники правоохранительных органов. По данным «ЛизаАлерт», мальчик был одет в серую кофту с капюшоном, серые джинсы, кеды и кепку. В последний раз его зафиксировали камеры наблюдения на улице Островитянова. По словам очевидцев, позднее на скамейке нашли школьный рюкзак с тетрадями на имя пропавшего.

До этого сообщалось, что в Таганроге сбежавшего из дома школьника нашли живым. 11-летний школьник пропал 13 апреля, сначала родители пытались найти мальчика самостоятельно, потом обратились в полицию. Выяснилось, что перед исчезновением подросток поссорился с отчимом, решил проучить взрослых, собрал вещи и ушел из дома. Обнаружить беглеца удалось спустя сутки, он познакомился с мужчиной и ночевал в люке на теплотрассе. Противоправных действий в отношении мальчика новый знакомый не совершал.

Ранее двое подростков пропали в лесу в Пермском крае.

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