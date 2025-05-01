Задержание зачинщика конфликта в Липецке попало на видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания зачинщика межнационального конфликта, который произошел в Липецке в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном видео демонстрируются кадры из социальных сетей, на которых показано начало конфликта — несколько человек на улице нецензурно оскорбляют женщину. Затем видео сменяется кадрами того, как силовики зимой задерживают зачинщика конфликта, укладывая его лицом в снег. Далее демонстрируется вынесение вердикта о лишении российского гражданства и извинения зачинщика.

«Очень сильно я жалею об этом разговоре, который я сделал с этой женщиной. Извините за все маты, Россия», — сказал он.

До этого сообщалось, что выходца из одной из стран Центральной Азии лишили российского гражданства из-за межнационального конфликта в Липецке. В сентябре 2024 года мужчина вместе с другими людьми стал инициатором конфликта на межнациональной почве с жителями Липецка. По данным ФСБ, во время словесной перепалки он высказывался о превосходстве ислама над другими религиями, оскорблял россиян нецензурной бранью, демонстрировал нож и угрожал расправой.

Ранее мигрантов собрались обязать въезжать в Россию только со справкой об отсутствии ВИЧ.