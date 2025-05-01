Мигранта лишили российского гражданства после конфликта в Липецке

Выходца из одной из стран Центральной Азии лишили российского гражданства из-за межнационального конфликта в Липецке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иностранец получил российское гражданство в марте прошлого года на основании того, что у него есть ребенок — гражданин РФ.

В сентябре 2024 же года мужчина вместе с другими людьми стал инициатором конфликта на межнациональной почве с жителями Липецка. По данным ФСБ, во время словесной перепалки он высказывался о превосходстве ислама над другими религиями, оскорблял россиян нецензурной бранью, демонстрировал нож и угрожал расправой.

Во время совместной операции сотрудников ФСБ и МВД участника конфликта задержали и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ему назначили административный арест на семь суток. После лишения гражданства иностранца депортировали на родину и закрыли въезд в Россию на 50 лет.

Ранее мигрантов собрались обязать въезжать в Россию только со справкой об отсутствии ВИЧ.