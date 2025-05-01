Мигрантам хотят разрешать въезжать в Россию только со справкой об отсутствии ВИЧ

В Госдуме предложили разрешить мигрантам въезд в РФ со справкой об отсутствии ВИЧ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать мигрантов при пересечении российской границы предъявлять справку об отсутствии туберкулеза и ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Согласно пояснительной записке, перечень требований к иностранцам, которые хотят работать в РФ, будет расширен.

«Указанный гражданин... обязан иметь при себе и предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В и С, а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в Россию», — уточняется в документе.

По мнению Нилова, эти меры сократят нагрузку на систему российского здравоохранения и не допустят на территорию РФ трудовых мигрантов с социально опасными болезнями.

В апреле Министерство просвещения Российской Федерации разработало проект приказа, в соответствии с которым при поступлении детей иностранных граждан в детские сады будет необходимо предоставление медицинского заключения, подтверждающего отсутствие у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для окружающих.

Ранее российская частная клиника попалась на выдаче мигрантам справок без обследования.