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Компания-судовладелец пытается спасти раненых в Йемене российских моряков

Посольство РФ: владелец танкера пытается спасти раненных в Йемене россиян
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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Владелец нефтяного танкера Seven Pearls предпринимает попытки по спасению экипажа и раненых российских моряков, которые пострадали во время ударов США по порту Рас-Иса. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство Российской Федерации в Йемене.

Дипломатическое представительство отметило, что поддерживает прямое взаимодействие с компанией-судовладельцем, а также с экипажем танкера. В настоящее время один из российских моряков находится в больнице в столице страны, Сане. Ему требуется сложная офтальмологическая операция. Еще двое россиян получили легкие ранения. 19 российских моряков остаются на борту танкера, который стоит на якоре на безопасном расстоянии от зоны поражения американскими ракетами и авиабомбами. По словам капитана Seven Pearls, у экипажа есть все необходимое, судно снабжается продовольствием.

В компании-судовладельце заверили российских дипломатов в том, что предпринимаются все необходимые меры для эвакуации пострадавших моряков и вывоза членов экипажа, находящихся рядом с портом Рас-Иса.

Российское посольство следит за ситуацией с гражданами РФ и готово оказать им все возможное содействие.

27 апреля сообщалось, что танкер с россиянами на борту не выпускают из Йемена после удара США.

Ранее шефа Пентагона попросили уйти в отставку после утечки данных об ударе США по Йемену.

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Удары США по хуситам
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