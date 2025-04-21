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Шефа Пентагона попросили уйти в отставку после утечки данных об ударе США по Йемену

Демократы США призвали Хегсета уйти в отставку из-за скандала с утечкой данных
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Evelyn Hockstein/Reuters

Активисты Демократической партии США призвали шефа Пентагона Пита Хегсета покинуть пост после публикации газеты The New York Times о том, что он отправлял детальную информацию об ударах США по Йемену в чат мессенджера Signal. Обращение размещено на странице Демократической партии в соцсети X.

«Хегсет должен уйти в отставку», — говорится в сообщении.

В ответ на это Хегсет заявил, что эта партия выступает за продвижение «нелегалов, трансгендеров и идей разнообразия, равноправия и инклюзивности» и такие взгляды запрещены в Пентагоне.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг данные об инциденте с Хегсетом. По его словам, ни в одном из чатов в Signal не было секретной информации, как бы журналисты ни пытались изложить эту историю.

Он добавил, что NYT, как и некоторые другие американские издания, публикует фейковые новости и «с энтузиазмом использует обиды бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи». Парнелл подчеркнул, что ложную информацию представителям СМИ сказали бывшие сотрудники, которые ранее были уволены с должностей.

Ранее Guardian рассказала, как журналист попал в закрытый чат по Йемену.

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