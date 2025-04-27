Нефтяной танкер с россиянами на борту не выпускают из Йемена после удара США

Раненных на танкере в Йемене российских моряков доставили на лечение в Сану

Раненных при авиаударе США по Йемену российских моряков доставили в столицу страны Сану для лечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экипаж их нефтяного танкера Seven Pearls.

«Трое пострадавших находятся в столице Йемена», — сказал источник.

Он добавил, что администрация порта не разрешает танкеру отплыть. На судне пока есть вода, продовольствие и медикаменты, но члены команды, в которой 21 гражданин РФ, напуганы возможными новыми обстрелами и деморализованы. По словам источника, у некоторых россиян есть хронические заболевания, им нужно обследование.

«Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям», — заключил член экипажа.

Россияне пострадали в пятницу, 25 апреля, во время американских ударов по порту Рас-Иса. Министр иностранных дел в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир рассказал, что «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузить партию нефти. Береговая охрана вмешалась, чтобы спасти моряков и оказать им медицинскую помощь.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее утечка данных об операции США в Йемене отрезвила ЕС.