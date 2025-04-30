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Синоптик: предстоящим летом россияне столкнутся с необычными погодными явлениями

Синоптик Шувалов: россиян ожидают необычные погодные явления летом 2025 года
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Павел Бедняков/РИА Новости

Предстоящим летом россиян ожидает масса необычных погодных явлений. Связано это с глобальным изменением климата, которое скажется на температуре воздуха, осадках и даже на длительности времен года, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Уже сегодня россиянам необходимо готовиться к резким перепадам температур воздуха и атмосферного давления – причем, это уже становится нормой, отметил Шувалов.

«Среди последствий не только повышение глобальных температур, не только увеличение летнего периода и уменьшение зимнего периода, но и повышение изменчивости процессов», — подчеркнул он в пресс-центре НСН.

Ливни будут более сильными, даже в умеренных широтах, а летом россияне еще услышат несколько прогнозов других необычных погодных явлений, заключил Шувалов.

До этого он также сообщил, что в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях на 1 и 2 мая прогнозируются сильные осадки – местами их количество достигнет половины месячной нормы. При этом будет ветрено, поэтому жителям данных регионов следует воздержаться от приготовления шашлыков на природе, отметил он.

Ранее сообщалось, что непогода отложила начало купального сезона на Черноморском побережье.

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