Непогода отложила начало купального сезона на Черноморском побережье

В этом году старт купального сезона на курортах, расположенных на Черноморском побережье, откладывается. Начнется он не раньше конца мая — начала июня, хотя и в этом время вода еще будет холодной, так как температура воздуха пока остается аномально низкой, рассказал в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На майские выходные метеоролог спрогнозировал холодную погоду на Черноморских курортах – так, до 10 мая включительно ожидаются отрицательные аномальные температуры, будет на два-три градуса холоднее нормы.

«Торопиться с купальным сезоном не придется, увы. Разогрев температуры к летнему сезону начнется только к 10 мая. Это касается и Крыма, и побережья Кавказа. Только самый конец мая и начало июня, и даже это для смельчаков», — заключил синоптик.

До этого Шувалов также сообщил, что в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях на 1 и 2 мая прогнозируются сильные осадки – местами их количество достигнет половины месячной нормы. При этом будет ветрено, поэтому жителям данных регионов следует воздержаться от приготовления шашлыков на природе, подчеркнул он.

Ранее синоптик предупредил, что похолодание в начале мая затронет всех россиян.