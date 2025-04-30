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Жителей нескольких регионов призвали отказаться от шашлыков в майские праздники

Синоптик Шувалов: 1-2 мая россиянам не рекомендуется готовить шашлыки на природе
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Silas Stein/dpa/Global Look Press

Жителям нескольких регионов РФ посоветовали отказаться от приготовления шашлыков на природе в первые майские выходные. Погода будет нестабильной, ожидается ветер, пройдут сильные осадки – это не лучшее время для такого вида отдыха, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На 1 и 2 мая сильные осадки прогнозируются в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях – местами их количество достигнет половины месячной нормы.

«Отсюда прямая рекомендация воздержаться от шашлыков на природе. Эти дожди будут сопровождаться порывистым ветром, а температура не будет превышать десяти градусов тепла», — отметил Шувалов.

В целом, по его словам, регионы средней полосы страны перешагнули пик похолодания – теперь эта погода перейдет в восточные и южные субъекты.

Напомним, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал москвичам на 1 мая дождливую погоду, отметив, что также в столице может выпасть снег. По его прогнозу, в течение дня на землю выпадет 18-23 миллиметра осадков или более одной трети от месячной нормы.

Ранее выяснилось, что резкие погодные колебания ускоряют старение.

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