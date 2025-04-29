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Неизвестный отравил восьмимесячную девочку сухим завтраком, ее не спасли

В Бразилии младенца отравили сухим завтраком
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Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии восьмимесячный ребенок и его родственница попали в больницу после того, как попробовали привезенные курьером лакомства. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в муниципалитете Макаиба. 50-летняя двоюродная сестра матери ребенка дала ему сухой завтрак и съела сама. Позже они обе попали в больницу, младенца спасти не удалось.

Затем женщина приехала домой и там съела сухой завтрак из новой упаковки, после чего ее снова госпитализировали. Как рассказал сын пострадавшей, это произошло спустя 15 минут после употребления лакомства.

«Она сильно вспотела, ее руки дрожали, у нее не было сил что-либо сказать, и изо рта шла пена», – рассказал мужчина.

Он также добавил, что в течение трех дней в дом приезжал курьер с разными продуктами. В первом случае кто-то отправил женщине плюшевого мишку и конфеты, после последних с ней все было хорошо.

На следующий день доставщик привез сухой завтрак, которым она и ребенок отравились. В тот же день она вернулась домой, а на следующий доставили еще одну упаковку сухого завтрака, и она попробовала его, не связав происходящее с посылками.

Сейчас полиция выясняет, кто отправил посылки семье. Также специалисты выясняют, что было добавлено в продукты.

Ранее в Кисловодске семью с двумя детьми не спасли после отравления угарным газом.

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