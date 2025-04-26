В Кисловодске семью с двумя детьми не спасли после отравления угарным газом

В Кисловодске семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Кисловодске прокуратура выясняет обстоятельства отравления семьи из четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края.

Инцидент произошел на улице Героев Медиков. По предварительным данным, мужчина, женщина и их дети в возрасте трех лет и четырех месяцев отравились угарным газом, спасти их не удалось.

Как сообщает kp.ru, семью обнаружили сегодня утром, но ни одного члена семьи спасти не смогли. На месте следователи уже осмотрели помещение и назначили все необходимые экспертизы.

В прокуратуре не исключают, что вентиляционные системы или газовая колонка в квартире могут быть неисправны. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования. На контроле у прокуратуры находится уголовное дело, которое возбудили в СК РФ.

До этого в Красноярске двоих детей не спасли после пожара. В момент, когда огонь охватил помещение, дети в возрасте трех и полутора лет находились одни внутри, они отравились угарным газом.

Ранее Прохор Шаляпин вспомнил, как отец пытался отравить его угарным газом.