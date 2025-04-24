В Москве попытались поджечь здание ФСБ

В Москве 25-летний житель столицы предпринял попытку поджечь здание ФСБ на Лубянке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Попытка поджога произошла около трех часов ночи 23 апреля», — говорится в сообщении.

По информации авторов Telegram-канала, москвич подошел к зданию ведомства, поджег литровую бутылку с горючей жидкостью и бросил ее в стену. Огонь потух через несколько минут.

Мужчину задержали спустя два часа. Он сознался в содеянном и рассказал, что пойти на поджог здания его заставили неизвестные, которые угрожали уголовным преследованием за финансирование украинской армии.

В отношении москвича возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

В конце марта сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Задержанный мужчина дал показания. У него изъяли самодельное взрывное устройство весом 5 кг с таймером и смартфон. Фигурант рассказал, что в феврале был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий. После этого ему обещали обеспечить выезд на Украину.

Ранее ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взрывы в Москве и Подмосковье.