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ФСБ предотвратила теракт в Москве

В Москве пресекли теракт в административном здании и задержали организатора
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный, по данным спецслужбы, был завербован украинскими спецслужбами. В данный момент он дает показания. У мужчины изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.

«Фигурант сообщил, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий», — заявили в ФСБ.

После этого ему обещали обеспечить выезд на Украину.

Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, добавили в ФСБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

27 марта сообщалось, что в Ставропольском крае МВД и ФСБ за год предотвратили восемь терактов.

Ранее сообщалось, что иностранные спецслужбы вербуют граждан Белоруссии для терактов в России.

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