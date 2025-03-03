ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего взрывы в Москве и Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) уничтожили террориста, который планировал устроить взрывы в культовом еврейском учреждении в Подмосковье и в столичном метро. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, гражданин был выходцем одной из центральноазиатских стран. Мужчина планировал привести в действие самодельную взрывчатку в столичном метро и в одном из культовых еврейских учреждений в Московской области. Для совершения преступлений он провел разведку и приобрел необходимые компоненты.

После террористического акта, по данным ФСБ, мужчина планировал уехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», — говорится в сообщении.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту и участии в деятельности террористической организации.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за 2024 год по делам о террористической деятельности были привлечены к ответственности 564 человека. Часть из них, по данным следствия, действовала за незначительное вознаграждение по указанию украинских спецслужб.

Ранее стало известно о завершении следственных действий по делу о теракте в «Крокусе».