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В Иркутске пссажирка расцарапала лицо таксистке за отказ везти ребенка без детского кресла

В Иркутске пассажирка расцарапала лицо таксистке за отказ нарушать ПДД
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Telegram-канал «Байкал без фильтров»

В Иркутске пассажирка расцарапала лицо водительнице такси за отказ везти ребенка без детского кресла. Об этом сообщает Telegram-канал «Байкал без фильтров».

Предварительно, инцидент произошел, когда две женщины заказали такси от улицы Гагарина до торгового центра «Карамель» — они не указали, что с ними будет ребенок. Приехавшая на вызов таксистка отказалась нарушать ПДД и везти малолетнего без детского кресла. После этого одна из пассажирок расцарапала ей лицо.

После этого клиентки скрылись с места происшествия, а водительница такси осталась на месте ждать сотрудников правоохранительных органов.

До этого женщины с детьми и баллонами пива избили таксиста за отказ их везти в Приморье. Водитель запечатлел произошедшее на камеру.

Ранее во Владивостоке подростки напали на водителя автобуса и распылили в него перцовый баллончик.

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