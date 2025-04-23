Во Владивостоке подростки напали на водителя автобуса и распылили в него перцовый баллончик

Во Владивостоке несовершеннолетние напали на водителя автобуса, сообщает приморский СК.

Мужчина обратился с заявлением в следственные органы после того, как группа подростков избила его. Также хулиганы распылили в лицо пострадавшему газовый баллончик и облили транспортное средство краской. По словам водителя, ЧП произошло в районе Покровского парка, пока автобус стоял на остановке.

В отношении нападавших могут возбудить дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.

В Telegram-канале «Новости Владивостока и не только» сообщается о причастности напавших на водителя автобуса к недавней атаке на таксиста у железнодорожного вокзала. Той ночью компания молодых людей забросала водителя камнями, но мужчина взял биту и сумел прогнать злоумышленников.

21 апреля в Хабаровске подросток избил мужчину в автобусе после замечания в свой адрес. На кадрах, сделанных очевидцем, видно, как юноша внезапно нападает на одного из пассажиров: сначала мужчине достается кулаками, затем юноша повисает на поручнях и с размаху бьет оппонента ногами в живот. По словам свидетелей, подросток вел себя агрессивно с момента, как зашел в салон. В итоге свидетели задержали нарушителя и заставили его дождаться приезда полицейских.

Ранее московские школьники жестоко избили сверстника из-за внешнего вида.