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Видео: женщины с детьми и баллонами пива избили таксиста за отказ везти в Приморье

В Приморье появилась запись нападения пьяных женщин на таксиста

В городе Артеме Приморского края две женщины напали на таксиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В Артеме пьяные мадемуазели с пивными баллонами накинулись на таксиста, за то, что тот отказался везти. Инцидент произошел на Западной, 8», — говорится в сообщении.

Таксист запечатлел происходящее на камеру. На кадрах видно, как женщины ругаются и оскорбляют водителя, после чего одна из нарушительниц начинает пинать и бить мужчину. Таксист также снял на видео повреждения, которые, по его словам, нанесли автомобилю женщины.

По информации источника, за происходящим наблюдал несовершеннолетний ребенок одной из злоумышленниц.

До этого сообщалось, что в Приморском крае кот проехал 150 километров на подвеске автомобиля. По словам водителя, проехав по трассе со скоростью 120км/ч, он обнаружил под автомобилем кота. Во время такой поездки питомец не получил травм, при этом приморец отметил, что в следующий раз кот отправится в путь уже внутри салона.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД.

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