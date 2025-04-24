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Экологи России призвали бороться с инвазивным видом Acer negundo

Министра экологии РФ попросили решить проблему инвазивных растений
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Peter Turner Photography/Shutterstock/FOTODOM

Российское экологическое общество обратилось к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с предложением включить в задачи государственной экологической политики неотложные меры по борьбе с инвазивным видом Acer negundo (клен ясенелистый).

Как отмечают эксперты, общественно-экспертный экосовет Алтайского края выявил острую ситуацию негативного влияния клена ясенелистного на местную флору. По их словам, проблема является систематической и угрожает биологическому разнообразию и здоровью населения в некоторых регионах России.

Российские экологи предлагают Минприроды рассмотреть вопрос о включении клена ясенелистного в перечень видов, подлежащих регулированию на федеральном уровне.
Также, по их мнению, необходимо разработать целевую программу по поэтапной замене клена ясенелистного местными видами.

Согласно приведенным в тексте письма исследованиям, Acer negundo включен в список наиболее опасных инвазионных видов для европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. Его распространение зафиксировано в 57 регионах России. Эксперты отмечают, что клен ясенелистный занимает 3-е место по скорости экспансии после борщевика Сосновского и золотарника канадского.

Кроме того, ученые отмечают связь между распространением этого вида и ростом заболеваемости поллинозами: пыльца клена в период цветения (апрель-май) имеет максимальный индекс аллергенности – 5 из 5 по шкале ВОЗ.

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