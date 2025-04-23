Возобновил работу аэропорт Нижнекамска

Временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска, вводимые ранее, сняли в 11:06 (мск). Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал он.

Утром 23 апреля сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, аэропорты Казани и Ульяновска временно ограничили прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения полетов.

18 апреля Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как подчеркнул пресс-секретарь Росавиации, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.