В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 МСК введены также в аэропорту Нижнекамск»‎, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что аналогичные ограничения ввели в аэропортах Казани и Ульяновска. По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения полетов.

До этого Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как подчеркнул пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Накануне ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.