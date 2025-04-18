Ограничения на вылеты ввели в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Накануне ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Незадолго до этого пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Астраханской областью. По информации оборонного ведомства, вражеский беспилотник сбили около 19:00 по мск.

До этого ограничения на полеты вводились в московских аэропортах Жуковский и Домодедово из-за налета украинских беспилотников на столицу России. Воздушные гавани на время прекратили прием и отправку авиарейсов.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.