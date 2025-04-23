Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух российских аэропортах временно ограничены прием и выпуск самолетов

Росавиация: в Казани и Ульяновске временно ограничили прием и выпуск самолетов
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Казани и Ульяновска временно ограничены прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07:30 МСК введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)», — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения полетов.

До этого Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как подчеркнул пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Накануне ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами