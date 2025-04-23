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Доктор Мясников дал советы для сохранения долголетия

Доктор Мясников: физические нагрузки помогут сохранить долголетие
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Умеренность в еде, регулярные физические нагрузки и достаточное количество воды способствуют сохранению долголетия. Об этом kp.ru рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников.

«Я всегда был подвижным. С отцом и дядей у нас постоянно были лыжи, велосипед, пешие походы, байдарки. <...> С детства все время чем-то занимался: борьбой, штангой. Я был маленький, хилый, но хотел доказать, что не слабее других. И я доказывал, доказывал, доказывал... Я не могу кому-то уступать. Во мне всегда был соревновательный дух», — отметил Мясников.

По его словам, важно также любить жизнь во всех ее проявлениях и самостоятельно вырабатывать для себя правила жизни, без советов незнакомых людей и звезд. К секретам долголетия врач отнес привычки делать добро и жить сегодняшним днем.

Международная команда ученых до этого выяснила, что не все аспекты интеллекта одинаково влияют на продолжительность жизни. Ученые выяснили, что люди, обладающие высокой вербальной беглостью — способностью быстро называть слова по определенной категории, например, животных или слова на конкретную букву, — живут значительно дольше, чем те, кому такие задания даются с трудом. Разница в медианной продолжительности жизни между этими группами достигала девяти лет.

Ранее доктор Мясников рассказал, что нужно делать при укусе клеща.

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