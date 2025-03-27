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Ученые выяснили, какие умственные способности способствуют долголетию

Psychological Science: вербальная беглость связана с долголетием
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Международная команда ученых выяснила, что не все аспекты интеллекта одинаково влияют на продолжительность жизни. Ученые выяснили, что люди, обладающие высокой вербальной беглостью — способностью быстро называть слова по определенной категории, например, животных или слова на конкретную букву, — живут значительно дольше, чем те, кому такие задания даются с трудом. Разница в медианной продолжительности жизни между этими группами достигала девяти лет. Работа опубликована в журнале Psychological Science.

Исследователи использовали данные Берлинского исследования старения, охватывающие 516 человек в возрасте от 70 до 103 лет. Участники проходили тестирование по девяти когнитивным заданиям, оценивающим скорость восприятия, эпизодическую память, вербальные способности и общий уровень интеллекта. Особое внимание ученые уделили изменению когнитивных функций с возрастом и их связи с продолжительностью жизни.

Результаты показали, что только вербальная беглость достоверно предсказывала долголетие, даже в сравнении с другими когнитивными навыками. Люди, которые быстрее вспоминали слова, жили дольше, независимо от их уровня памяти или словарного запаса. Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что вербальная беглость требует активации множества зон мозга одновременно, в том числе лобных долей, которые особенно подвержены возрастным изменениям.

Несмотря на значимость результатов, ученые подчеркивают, что выборка исследования была ограничена пожилыми людьми из Берлина, и необходимы дальнейшие исследования на более разнообразных группах. Тем не менее, работа дает важные основания для дальнейшего изучения связи между когнитивными способностями и продолжительностью жизни.

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