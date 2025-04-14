Доктор Мясников рассказал, что нужно делать при укусе клеща

При укусе клеща человеку нужно сразу принимать антибиотики, так как эти паразиты могут переносить боррелиоз. Об этом заявил врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Специалист отметил, что о заражении боррелиозом может свидетельствовать возникновение красного пятна после укуса. По его словам, в этом случае россиянам нужно сразу начать принимать антибиотики.

«Мы сразу начинаем принимать антибиотики, не делая никаких анализов. Почему? Анализ становится положительный только через одну-две недели. А вам надо начать [лечение] не позже чем через 72 часа [после заражения]», — сказал Мясников.

До этого профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко рассказала «Газете.Ru», что после удаления клеща с места укуса его нужно отнести в лабораторию для того, чтобы определить, является ли он переносчиком инфекционных заболеваний. Оптимально исследовать клеща в течение первых суток, но допускается хранить до анализа 2-3 дня в холодильнике.

Ранее ученые разработали вакцину против опасной болезни, передающейся через укусы клещей.