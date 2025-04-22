Российский подросток, заступаясь за сестру, оказался в реанимации

В Прохладном школьник заступился за сестру и оказался в реанимации

В Кабардино-Балкарии разборки двух школьников закончились для обоих госпитализацией. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в городе Прохладный и начался с конфликта 14-летней девочки с одноклассником. Подросток якобы регулярно приставал к однокласснице. Школьница не выдержала и пожаловалась на обидчика 17-летнему брату. Тот встретился с одноклассником младшей сестры у школы №102 после уроков. Сначала подростки просто разговаривали, но в итоге словесный конфликт перерос в открытое столкновение. Старший юноша достал кастет и ударил им соперника по голове. Оппонент в долгу не остался: подросток достал нож и ударил им брата одноклассницы в грудь. Затем тому удалось отобрать нож и порезать ногу тинейджеру.

Обоих участников драки забрали в больницу. У одного из них ножевые раны и травма затылка, другого с проникающим ранением груди положили в реанимацию.

Ранее в Екатеринбурге подростку сломали нос во время драки в школе.