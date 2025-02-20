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Драка российских школьников в классе закончилась сломанным носом

Ura.ru: в Екатеринбурге подростку сломали нос во время драки в школе
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Depositphotos

В Екатеринбурге драка подростков в школе закончилась сломанным носом. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел в школе №142, расположенной на улице Ленина. Двое учащихся восьмого класса устроили драку в классе во время перемены. Что стало причиной конфликта, не уточняется. Их разняли очевидцы.

В результате один из школьников получил перелом носа, а второй ушибы. Место, где дрались подростки, оказалось залито кровью.

Вскоре случившемся заинтересовались в правоохранительных органах. Сообщается, что на данный момент конфликт школьников полностью исчерпан, родители подростков не стали предъявлять претензий. Сотрудники ПДН планируют организовать в классе, где все случилось, профилактическую работу, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.

Ранее стало известно, что причиной жестокого избиения школьника в Новосибирске могли стать слитые учителю фото.

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