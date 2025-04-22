В центре Новосибирска восемь мужчин похитили прохожего и вымогали крупную сумму

В Новосибирске похитившие мужчину восемь вымогателей пойдут под суд

В Новосибирске правоохранительные органы завершили расследование уголовных дел по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни» и «Вымогательство» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 18 июля 2024 года у торгового центра на Советской улице. По версии следствия, группа мужчин, желая завладеть чужим имуществом, подкараулила 20-летнего молодого человека. Юношу избили, затолкали в машину и вывезли в безлюдное место. Там издевательства продолжились: ему наносили удары, стреляли рядом с ним из сигнального пистолета, вымогая крупную сумму. Позже ничего не подозревавшая сожительница потерпевшего привезла часть запрашиваемой суммы и потерпевший передал ее сообщникам.

«После того как потерпевшего отпустили, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий», — отметили в СК.

Полицейские задержали восьмерых вымогателей. Вскоре все они предстанут перед судом.

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