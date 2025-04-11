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В Ленобласти похитили многодетную мать, приехавшую в Петербург на заработки

В Ленобласти разыскивают девушку и ее новых знакомых, которые могли ее похитить
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Depositphotos

В Ленинградской области похитили 25-летнюю жительницу Вологодской области, приехавшую в Петербург на заработки. Об этом стало известно 78.ru.

Недавно Анна (имя изменено) поссорилась с мужем и уехала в Северную столицу, оставив дома троих детей. Накануне она ознакомилась с компанией в Telegram и встретилась с ними. Источник назвал ее новых знакомых «наглухо отбитыми на голову».

Девушка пришла в гости, но вскоре засобиралась домой, однако отпускать ее не захотели. Тогда Анна написала знакомой, которая быстро приехала по адресу и услышала в квартире крики. Попасть внутрь не удалось, и девушка вызвала полицию.

Пока стражи порядка ехали на место, злоумышленники уже увезли Анну в неизвестном направлении на Hyundai Solaris. За их машиной поехала подруга пострадавшей, в этот момент Анна позвонила ей и заявила, что все в порядке. Подруга этим словам не поверила и настояла на расследовании, предполагаемых похитителей разыскивают.

Ранее женщина инсценировала похищение, чтобы оклеветать мэра города и его сына.

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