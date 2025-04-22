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Китаянка сняла на видео измену мужа и получила повестку в суд

SCMP: в Китае жена опубликовала в соцсетях кадры с изменой мужа и оказалась в суде
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Shutterstock

Китаянка установила дома камеры видеонаблюдения, опубликовала в соцсетях кадры, на которых муж ей изменяет с любовницей, и получила от женщины судебный иск, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, женщина по фамилии Ли подозревала, что муж изменяет ей с другой. Чтобы подтвердить свою теорию, она разместила в доме скрытые камеры. Несмотря на то, что устройства были хорошо спрятаны, Ван — любовница супруга — случайно нашла одно из них. Позже она узнала, что записанные кадры были опубликованы в соцсетях.

В итоге Ван подала в суд на Ли, обвинив ее во вторжении в личную жизнь. Женщина потребовала, чтобы обманутая жена со своими братьями перестали публиковать ее фото и видео в интернете без разрешения, тем самым портя ей репутацию. Кроме того, китаянка потребовала удалить из соцсетей уже ранее опубликованные кадры и выплатить ей моральную компенсацию.

Сама Ли не считает, что ее действия были неправильными, однако суд частично занял сторону истца. По его решению, китаянка обязана удалить все фотографии и видео Ван из соцсетей, но при этом ей не придется выплачивать любовнице мужа компенсацию.

Ранее женщина отомстила экс-супругу, залив монтажной пеной все двери в их квартире.

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