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Женщина отомстила экс-супругу, залив монтажной пеной все двери в их квартире

Во Владимире женщина из мести залила двери в квартире экс-мужа монтажной пеной
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Поисково-спасательный отряд г.Владимира/VK

Во Владимире мужчина не смог попасть в квартиру из-за мести бывшей супруги. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд города.

Специалистов местный житель вызвал после того, как открыл замок, но понял, что открыть дверь не может. Прибывшие на место спасатели обнаружили монтажную пену по всему периметру двери.

Спустя полчаса спасатели смогли попасть внутрь, однако в жилье они заметили оборванные обои, разбитую плитку и межкомнатные двери, которые тоже залили монтажной пеной.

В беседе со специалистами мужчина рассказал, что квартира находится в доле с бывшей супругой, но на данный момент в помещении он проживает вместе с новой партнершей. Как полагает владелец, таким образом женщина отомстила ему.

Сами специалисты признались, что подобное в их практике произошло впервые.

До этого в Ульяновской области после распития алкогольных напитков мужчина из ревности напал на знакомого. Пьяный мужчина пришел домой, но там не обнаружил сожительницу, затем купил еще алкоголя и спустя некоторое время пошел к знакомому, где обнаружил возлюбленную. В результате он поджег мужчину.

Ранее свердловчанка из ревности разослала знакомым данные о заболевании любовницы мужа.

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