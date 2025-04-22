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В России оценили идею ввести единое расписание в школах

Консультант Митин: введение единого расписания в школах может вызвать трудности
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Shutterstock

Идея ввести единое расписание в российских школах связана «с благими целями», однако вопрос ее реализации может вызвать трудности. Об этом kp.ru рассказал консультант в области образования для детей, экс-директор московской общеобразовательной школы Михаил Митин.

По данным газеты «Известия», единое расписание уроков для всех школ России введут с 1 сентября. Эксперт уточнил, что речь идет о перечне предметов и их чередовании.

«Допустим, решат, что перерыв на обед будет 40 минут, а математику нельзя ставить 6-7 уроком. Это точно будет сложно выполнить большим школам, где много учеников, есть профильные классы и практически вручную собирают индивидуальные маршруты для учащихся. А сильные, рейтинговые школы и так сами постоянно корректируют расписание», — сказал Митин.

По его мнению, если всем образовательным учреждениям дадут единые рекомендации, остается риск, что реализация нововведения будет формальной.

Министерство просвещения завершает разработку стандартов, которые призваны унифицировать учебный процесс и снизить нагрузку на учеников. Наряду с этим обсуждаются меры по сокращению количества контрольных работ и введению ежедневной зарядки в школах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Минпросвещения хочет внедрить в школах сервис психологической поддержки.

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