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Минпросвещения хочет внедрить в школах сервис психологической поддержки

Минпросвещения планирует внедрить в школах сервис «цифровой психолог»
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Shutterstock

В рамках развития государственного цифрового портала «Образование», Минпросвещения России планирует запустить в 2025 году онлайн-сервис «Цифровой психолог». Там же можно будет записаться на прием к педагогу-психологу, пишет ТАСС.

Помимо этого сервиса, портал «Образование» будет обеспечивать доступ к записи в школы и детские сады, программам дополнительного образования, а также предоставлять услуги электронного дневника и профориентации. В пресс-службе Минпросвещения подтвердили ТАСС, что в настоящее время сервис «Цифровой психолог» проходит стадию апробации.

«Реализация сервисов домена «Образование»: организация отдыха детей в каникулярное время, запись в школу (1 класс), запись в дошкольную организацию (детский сад), запись на программу дополнительного образования (кружки и секции), перевод в новую школу и запись в 10 класс, единый электронный дневник, универсальная библиотека ЦОК, профориентация, цифровой психолог, в том числе запись на прием к педагогу-психологу», — сказано в документе.

До этого психолог Лариса Овчаренко рассказала «Газете.Ru», что родители должны научить ребенка без стеснения сообщать близким в случае, если его травят в школе. Она отметила, что взрослые должны поддержать детей и дать им советы, а не разбираться с обидчиком самостоятельно.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее обращаться к психологам с приходом весны.

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